Son Dakika: Filenin Sultanları, Peru'yu da devirdi! Seri 18 maça çıktı... İşte Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu... Kaçıncı sıradayız?

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’ndaki üçüncü maçında Peru ile karşı karşıya geldi.

Yoyogi National'da oynanan mücadeleye rotasyonlu bir kadroyla çıkan Filenin Sultanları, rakibini 25-18, 25-27, 25-17 ve 29-27’lik setlerle 3-1 mağlup etmeyi başardı ve Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde 3'te 3 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Peru karşısında aldığı zaferle birlikte galibiyet serisini 18 maça yükseltmiş oldu.

YARINKİ RAKİBİMİZ ARJANTİN

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, elemelerdeki dördüncü maçında 20 Eylül Çarşamba günü saat 07.00’da Arjantin ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

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FİLENİN SULTANLARI GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Peru galibiyetiyle birlikte B Grubu'nda 3'te 3 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, topladığı 9 puan ve namağlup unvanıyla liderlik koltuğunda oturuyor. İşte Türkiye - Peru karşılaşmasının ardından B Grubu’nda oluşan puan durumu...

HEDEFİMİZ İLK İKİ

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Filenin Sultanları, grubunu ilk 2 sırada tamamladığı takdirde Fransa'da yapılacak olan olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanacak.

Paris'te yapılacak olimpiyat şampiyonasına katılamayan ülkeler, elemelerin bitiminde 2024 Milletler Ligi'nde mücadele edecek. Milletler Ligi'nde oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat için kota hakkı kazanacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

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20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

TÜRKİYE-PERU: 3-1

SALON: Yoyogi National

HAKEMLER: Cespedes Lassi Denny Francisco (DOM),Sung Hae-Yoeun (KOR)

TÜRKİYE: Derya, Aslı, Ebrar, İlkin, Kübra, Elif, Simge (Vargas, Cansu, Ayça, Hande)

PERU: Sanchez, De La Pena, Huarachy, Vigil, Guerrero, Ecker, Patino (L) (Montes, Sanchez (L), Ortiz, Yabar, Almedia)

SETLER: 25-18, 25-27, 25-17, 29-27

SÜRE: 1 saat 48 dakika