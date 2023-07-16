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Son Dakika: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde finalde!

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#Filenin Sultanları#Milletler Ligi#Amerika
Son Dakika: Filenin Sultanları, Milletler Liginde finalde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 07:37

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi 25-21, 25-14, 24-26 ve 27-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD’yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Büyük bir başarıya imza atarak 2018’nin ardından ikinci kez finale yükselen Filenin Sultanları, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak. Millilerimiz bu galibiyetin ardından dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.

16 Temmuz’u 17 Temmuz’a bağlayan gece 01.30’da oynanacak final mücadelesi TRT Spor’dan canlı yayınlayacak.

ABD – Türkiye: 1-3
Salon: College Park Center
Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wojciech Maroszek (Polonya)
ABD: Drews, Lanier, Washington, Hancock, Robinson, Ogbogu, Wong-Orantes (L) (Skinner, Frantti, O’Neal, Thompson, Rettke)
Türkiye: Elif, Eda, İlkin, Vargas, Zehra, Ebrar, Gizem (L) (Ayça Derya, Cansu)
Setler: 21-25, 14-25, 26-24, 25-27

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#Filenin Sultanları#Milletler Ligi#Amerika

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