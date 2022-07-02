Son Dakika: Filenin Sultanları, Japonya'yı devirdi!

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Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan Kanada etabıyla sürüyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda'nın ardından karşılaştığı güçlü rakibi Japonya'yı da devirmeyi başardı. Filenin Sultanları, rakibini 25-20, 25-15, 18-25 ve 25-22'lik setlerin ardından 3-1 mağlup ederek 7. galibiyetini elde etti.

Hande Baladın en skorer isim oldu



Milli smaçör Hande Baladın, toplamda 18 sayıyla Türkiye'nin en skorer ismi olurken; Zehra Güneş 16, Eda Erdem Dündar 15 sayı kaydetti.

Filenin Sultanları'nın rakibi ABD

Filenin Sultanları, 2 Temmuz Cumartesi TSİ 23.00'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.

Bu mücadele de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.