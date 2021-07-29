Son dakika: Filenin Sultanları geri dönemedi! Dünya 1 numarası ABD, Tokyo 2020'de bunu ilk kez yaşadı... (ABD 3-2 Türkiye voleybol maçı özeti)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 3. maçında FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile karşılaştı. 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru 2-2'ye getiren Filenin Sultanları, final setini 15-12 kaybederek maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Dünya 1 numarası olan ABD, Tokyo 2020'de ilk kez set kaybetmiş oldu. ABD maçında 2 set kazandığı için maçtan 1 puan çıkaran Milli Takımımız, 4. maçında Arjantin'i yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Milli Takımımızın Arjantin maçı, Cumartesi günü TSİ 08:20'de başlayacak.

MAÇ SONUCU: ABD 3-2 TÜRKİYE



1. SET: ABD 25-20 TÜRKİYE

2. SET: ABD 25-20 TÜRKİYE

3. SET: ABD 17-25 TÜRKİYE

4. SET: ABD 20-25 TÜRKİYE

5. SET: ABD 15-12 TÜRKİYE

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN DESTEK

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.



Mücadeleyi zaman zaman ayakta izleyen Kasapoğlu, oyunculara sürekli destek verdi.

"BÖYLE BÖYLE BÜYÜYECEĞİZ"

Nefes kesen mücadelenin ardından milli oyuncularımız açıklamalarda bulundular.

İçlerinin buruk olduğunu söyleyen takım kaptanı Eda Erdem Dündar, "Takım olarak çok iyi mücadele ettik. ABD çok iyi bir ekip, bu seviyede oynamayı çok iyi biliyorlar. Bugün iyi oynadık, bu geri dönüş doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kazanmak isterdik ama 1 puan bile bizim için çok değerli. 2-0'dan 2-2'ye yaptığımız bu geri dönüş, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki içimiz buruk ve üzgünüz, 2-2'ye getirmişken 3-2 almayı çok isterdik. Ama biz böyle böyle büyüyecek ve böyle böyle kritik maçları almayı öğreneceğiz" dedi.

Maçın en etkili isimlerinden Meryem Boz ise "Bugün iki takımda iyi mücadele etti. Güzel bir maç oldu. Bugün artık bitti. Önümüzdeki maça odaklanacağız. Bu bir puan işimize çok yarayacak. Sırada çok önemli bir Arjantin maçı var, o maçı almak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.





GUIDETTI: BEN ÇOK ŞANSLI BİR KOÇUM

Millilerimizin başantrenörü Giovanni Guidetti takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Asla pes etmiyoruz ve sürekli üstüne gidiyoruz. Çok önemli bir puan aldık ve bu puan gruptan çıkmak için çok kritik olacak. Takımımla gurur duyuyorum. Ben çok şanslı bir koçum çünkü maçı değiştirebilecek çok fazla oyuncum var" diye konuştu.

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