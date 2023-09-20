Son Dakika: Filenin Sultanları durdurulamıyor! Arjantin'i devirdik, seri 19 maça çıktı... (Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu puan durumu)

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.

Yoyogi National'da oynanan mücadelede Filenin Sultanları, rakibini 25-16, 22-25, 25-15 ve 25-15'lik setler 3-1 mağlup etti ve Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde 4'te 4 yapmış oldu.

ÇILGIN SERİ SÜRÜYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Arjantin karşısında aldığı zaferle birlikte galibiyet serisini 19 maça yükseltmiş oldu.

NAMAĞLUP LİDERİZ

Arjantin galibiyetiyle birlikte B Grubu'nda 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, topladığı 12 puan ve namağlup unvanıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

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2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

1- Türkiye / 12 Puan (4 maç)

2- Brezilya / 8 Puan (3 maç)

3- Japonya / 6 Puan (2 maç)

4- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)

5- Belçika / 3 Puan (3 maç)

7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)

6- Bulgaristan / 1 Puan (3 maç)

8- Peru / 0 Puan (3 maç)

VARGAS MAÇA DAMGA VURDU

Arjantin maçına Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas 17'şer sayı ile damga vurdu. Kaptan Eda Erdem Dündar 15 sayı ile büyük katkı sağlerken; Hande Baladın 12 sayı kaydederken Zehra Güneş 11 sayı üretti.

Melissa Vargas 17 sayı ile elemelerdeki en skorer maçını oynamış oldu.

Filenin Sultanları ayrıca Arjantin karşısında 4 sette 15 blok yaptı. Kaptan Eda Erdem 4 blok ile bu alanda zirvede yer alırken, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş ise 3'er blok ile Erdem'i izledi.

KAMERAMANA ÇARPTI

Mücadelenin dördüncü setinde Melissa Vargas, Arjantin hücumunda savunma yaparken topu çıkarmak için kenara zıpladı. Hızını alamayan yıldız oyuncu, kafasını kameraya çarptı.

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Takım arkadaşlarının yardımıyla yerden kalkan Vargas, bir süre kafasının arkasını tuttuktan sonra mücadeleye devam etti. Bu anlarda salondan alkışla destek geldi.

SIRADAKİ RAKİP BREZİLYA

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, elemelerdeki beşinci maçında 22 Eylül Cuma günü saat 10.00’da Brezilya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

HEDEFİMİZ İLK İKİ

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

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Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Filenin Sultanları, grubunu ilk 2 sırada tamamladığı takdirde Fransa'da yapılacak olan olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanacak.

Paris'te yapılacak olimpiyat şampiyonasına katılamayan ülkeler, elemelerin bitiminde 2024 Milletler Ligi'nde mücadele edecek. Milletler Ligi'nde oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat için kota hakkı kazanacak.

TÜRKİYE-ARJANTİN: 3-1

SALON: Yoyogi National

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (SUI), Agnieszka Michlic (POL)

TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Elif)

ARJANTİN: Nizetich, Farriol, Cugno, Simian, Rodriguez, Mayer, Rizzo (L), Pelozo (L) (Graff, Mercado, Salinas, Vera)

SETLER: 25-16, 22-25, 25-15, 25-15

SÜRE: 1 saat 42 dakika

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