Son dakika: Filenin Sultanları çeyrek finalde! Olimpiyat tarihimizde ilk kez... (Türkiye - Arjantin maçı)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde A Milli Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Maça servis hatalarıyla başlayan milliler, file üstünde de etkisiz kaldı ve 5-2 geriye düştü. Zehra ve Hande ile bloktan sayılar bulan milli takım, 10-9 ile skoru lehine çevirmeyi bildi. Milliler, servisteki hatalarını düzeltemedi ve 17-16 geriye düştü. Eda ve Zehra ile sayılar bulan milli takım, seti 25-23 kazandı.



Ebrar'ın fileden uzak kalmasıyla rakip bloklarını aşmakta zorlanan milli takım ikinci setin başında 7-6 geriye düştü. Bu oyuncuyu file önüne çektikçe sayı bulan milliler, Hande ve Eda ile üstünlük kurmasını bildi ve 16-13 ile skoru lehine çevirdi. Zehra ve Ebrar'ı çaprazda iyi kullanan Türkiye, bu seti de 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti.



A Milli Takım, 3. sete de 3-0 geride başlayan milli takım, çabuk toparlandı ve 7-6 üstünlük yakaladı. 15-14 geriye düştükten sonra çaprazda Eda ile sayı bulan Türkiye, seti 25-18 kazandı.



Olimpiyat tarihinde ilk kez Londra 2012'de mücadele eden Türkiye, Tokyo 2020'de Arjantin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez oyunlarda çeyrek finale çıktı.

A Milli Takım, grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak.

- Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yardımcısı Hamza Yerlikaya da karşılaşmayı izledi. Maçı ayakta izleyen Kasapoğlu ve Yerlikaya, karşılaşmanın ardından oyuncuları kutladı.

SETLER

1. Set: Türkiye 25-23 Arjantin

2. Set: Türkiye 25-20 Arjantin

3. Set: Türkiye 25-18 Arjantin

SPORCULARIMIZIN VE GUIDETTI'NİN MAÇ SONU GÖRÜŞLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Simge Aköz: Çok güzel bir maç oldu. İki maçtır iyi oyunlar sergiledik. ABD maçını güzel bitirememiştik. Bugün güzel bir galibiyet aldık. Herkesin emeğine sağlık.

Ebrar Karakurt: Bugün kazanmak zorunda olduğumuzu bilerek sahaya çıktık. Herkesin desteğine teşekkür ediyoruz. Çeyrek finalde ve yarı finalde elimizden geleni yapacağız.

Naz Aydemir Akyol: Ülkemizin zorlu günlerden geçtiği bugünlerde bir nebze mutluluk verdiysek ne mutlu bize. Yangınların bir an önce bitmesini diliyoruz. Tarihimizde ilk kez gruptan çıktık, çok mutluyuz. Pamir eğer izliyorsan anneciğim seni çok seviyorum. Daha zor olan grupta olduğumuzu biliyorduk. Gruptan kimin çıkacağını söylemek mümkün değildi. Son olimpiyat şampiyonu Çin'in gruptan çıkmayacağını söylemek kolay olmazdı. İki grupta önemli maçlar oynanacak.

Eda Erdem Dündar: İlk 4'ü garantilediğimiz için mutluyuz. İlk hedefimize ulaştık. Son maçta gruptaki yerimiz belli olacak. Bugün zaman zaman çok iyi voleybol oynandı. SErviste zorlamak istedik ama maç içinde de çoğu ralliyi biz kazandık. 3-0 kazanmak çok önemliydi. Arjantin gruptaki her takıma karşı set sonuna kadar mücadele etmişti. Bunun farkındaydık. Ülkemizde şu an ciddi bir yangın felaketi var. Haberleri duyuyoruz ve çok üzülüyoruz. Buradan hayatını kaybedenlere Allah'Tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Biz ülke olarak birleştiğimizde her şeyin üstesinden gelebiliriz.

Meliha İsmailoğlu: Bugünkü galibiyet bizim için önemliydi. Çin maçındaki mücadelemizle her şeyi yapabileceğimizi göstermiştik. Ondan sonra da her sayı için savaştık. İnşallah gruptaki son maçımızda da bunu göstereceğiz. Çin'in bu performansını biz de beklemiyorduk. Artık grupta her şey olabilir. Son maç öncesi çıkan sonuçlara göre taktiğimizi belirleyeceğiz.

Giovanni Guidetti: Türkiye zorlu bir dönemden geçiyor. İnsanlar, hayvanlar, yaşam alanları, ormanlık alanlar yangınlardan çok etkileniyor. Onlara dualarımızı gönderiyoruz. Bizim yaptığımızdan daha zor işler yapılıyor orada. Kazandığımız için mutluyuz. Son maçımızda Rusya'ya karşı alacağımız sonuç gruptaki yerimizi ve rakibimizi belirleyecek. Çin'in elenmesini kimse tahmin edemezdi.