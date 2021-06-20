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Voleybol
Haber Giriş: 20.06.2021 - 23:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Filenin Efeleri, üst üste ikinci kez CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

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Son Dakika: Filenin Efeleri, üst üste ikinci kez CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, üst üste 2. kez namağlup şampiyon oldu.

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  • Türkiye - Ukrayna maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Türkiye - Ukrayna maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Türkiye - Ukrayna maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Türkiye - Ukrayna maçından öne çıkan fotoğraflar
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.

Filenin Efeleri ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya'yı (3-2) finalde de Ukrayna'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Ligde rakiplerine yalnızca 5 set veren milli takımda Ukrayna karşısında Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4’er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1’er sayıyla katkı sağladı.

Son Dakika: Filenin Efeleri, üst üste ikinci kez CEV Avrupa Altın Liginde şampiyon oldu

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri. CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Hakemler: Simone Santi (İtalya), Christian Pete Wolf(İsviçre)
Ukrayna: Iereshchenko, Semeniuk, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi (Fomin, Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)
Türkiye: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipğlu, Caner Ergül, Ramazan Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz, Ahmet Tümer, Arda Bostan)
Süre: 114 dakika (22, 32, 27, 33)
Setler: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25

 

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