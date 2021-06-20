Son Dakika: Filenin Efeleri, üst üste ikinci kez CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.

Filenin Efeleri ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya'yı (3-2) finalde de Ukrayna'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Ligde rakiplerine yalnızca 5 set veren milli takımda Ukrayna karşısında Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4’er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1’er sayıyla katkı sağladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri. CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

🇹🇷Filenin Efeleri’nin şampiyon olduğu o anlar👏pic.twitter.com/s0HJzhXPdf — Spor Arena (@sporarena) June 20, 2021

Hakemler: Simone Santi (İtalya), Christian Pete Wolf(İsviçre)

Ukrayna: Iereshchenko, Semeniuk, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi (Fomin, Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)

Türkiye: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipğlu, Caner Ergül, Ramazan Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz, Ahmet Tümer, Arda Bostan)

Süre: 114 dakika (22, 32, 27, 33)

Setler: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25



