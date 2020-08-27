Son Dakika | Fikret Orman'dan Beşiktaş paylaşımı! İlk kez...
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla siyah beyazlı ekibe destek verdi.
Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, istifasının ardından uzun süren sessizliğini sosyal medyada bozdu.
52 yaşındaki Fikret Orman, 24 Eylül 2019 tarihinde görevinden istifa etmesinin ardından ilk kez Beşiktaş paylaşımında bulundu.
Orman söz konusu paylaşımında, "Varsa Beşiktaş Yoksa Beşiktaş Yense Beşiktaş Yenilse Beşiktaş Dün Beşiktaş Bugün Beşiktaş Yarın da Beşiktaş Bir gün değil her gün Beşiktaş!!!" ifadelerini kullandı.
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