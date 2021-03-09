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Futbol
Haber Giriş: 09.03.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika: FIFA'dan Luyindama için Galatasaray'a 736 bin euro!

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Son Dakika: FIFA'dan Luyindama için Galatasaray'a 736 bin euro!

Galatasaray, geçen sezon sakatlık geçiren ve bir süre sahalardan uzak kalan Luyindama için FIFA'nın 736 bin 193 Euro ödeyeceğini duyurdu.

Galatasaray Christian Luyindama'nın 2019'da milli takımda yaşadığı sakatlıktan ötürü FIFA'nın sarı-kırmızılı takıma 736 bin euro ödeyeceğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada yapılan başvurunun olumlu değerlendirildiği ve söz konusu ücretin kulübe aktarılacağı vurgulandı.

Yürümenin bile zor olduğu sahada nasıl oynayacağız
'Yürümenin bile zor olduğu sahada nasıl oynayacağız?'

Son Dakika: FIFAdan Luyindama için Galatasaraya 736 bin euro

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