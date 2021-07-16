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GeriFutbol Son Dakika: FIFA'dan İtalyan ekibi Spezia'ya dört dönem transfer yasağı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika: FIFA'dan İtalyan ekibi Spezia'ya dört dönem transfer yasağı

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Son Dakika: FIFA'dan İtalyan ekibi Spezia'ya dört dönem transfer yasağı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İtalyan temsilcisi Spezia'ya transfer yasağı getirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'ya 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle dört dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.

FIFA ayrıca Spezia'yı 500 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı.

Spezia'nın cezası gelecek yıl ocak ayından itibaren başlayacak. 

Son Dakika: FIFAdan İtalyan ekibi Speziaya dört dönem transfer yasağı

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