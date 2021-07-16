Son Dakika: FIFA'dan İtalyan ekibi Spezia'ya dört dönem transfer yasağı

FIFA'dan yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'ya 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle dört dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.

FIFA ayrıca Spezia'yı 500 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı.

Spezia'nın cezası gelecek yıl ocak ayından itibaren başlayacak.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...