Son Dakika: FIFA'dan Hatayspor'a transfer yasağı! Tahta kapandı

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Son dakika haberi... FIFA, 100 bin euroluk oyuncu ücreti ödemesinin gerçekleşmemesi nedeniyle Hatayspor'a ceza verdi.



Ajansspor'un haberine göre; Hatayspor'un David Akintola'ya ödenmeyen 100 bin Euro'luk alacağı sebebiyle FIFA tarafından transfer tahtası kapandı.

Sezon öncesinde Adana Demirspor'a transfer olan Akintola geçtiğimiz yıl Hatayspor'da forma giymişti. Akintola, geçen sezon Hatayspor formasıyla 37 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

AKİNTOLA İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI, SABA GELDİ

Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, Akintola ile yeniden anlaşılamaması nedeniyle Ankaragücü'nden Saba Lobjanidze'nin transferini talep etti ve 1994 doğumlu oyuncuyla sözleşme imzalandı.

TRANSFERİN GÖZDESİYDİ

Hatayspor'da FC Midtjylland'dan alınan ve 31 Mayıs'ta kiralık sözleşmesi tamamlanacak olan futbolculardan biri olan David Akintola, İtalya'nın Seri A takımlarından Atalanta takımının da gündemindeydi. Fakat oyuncu tercihini Adana Demirspor'dan yana kullandı.

Yaz transfer döneminde Midtjylland kulübü Akintola için 1.2 milyon Euro bonservis talep ediyordu. Adana Demirspor, Sivasspor 'un da gündeminde olan oyuncu için daha önce 600 bin Euro'luk teklif yapmış ancak bu teklif kabul görmemişti. Daha sonra ise bu transfer resmiyet kazandı.

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