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Haber Giriş: 18.08.2020 - 21:28,Son Güncelleme:

Son Dakika | FIFA'dan Galatasaray'a müjde! 600 bin euro...

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Son Dakika | FIFA'dan Galatasaray'a müjde! 600 bin euro...
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Geçtiğimiz sezon milli maçta sakatlanan Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama için FIFA'dan beklenen açıklama geldi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Gambiya - Demokratik Kongo maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Luyindama için FIFA'nın kararı belli oldu.

Leopardsactu'nun haberine göre, FIFA sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama için Galatasaray'a 6 aylık ödeme yapacak. Buna göre FIFA'nın sarı kırmızılılara 600 bin euro ödeme yapılacağı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞTU

Demoktratik Kongo - Gambiya ile 2-2 berabere biten maçta sakatlanan Luyindama, sezonu kapatmıştı ve bu nedenle Galatasaray kulübü oyuncunun sözleşmesini dondurdu.

Son Dakika | FIFAdan Galatasaraya müjde 600 bin euro...

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