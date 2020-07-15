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Haber Giriş: 15.07.2020 - 17:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | FIFA'dan 5 oyuncu değişikliği kararı! Gelecek sezon...

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Son Dakika | FIFA'dan 5 oyuncu değişikliği kararı! Gelecek sezon...
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FIFA, koronavirüs salgını dönüşünde kulüplerin rotasyonlarını daha verimli kullanabilmeleri ve sakatlık riskinin önüne geçilmesi için izin verilen 5 oyuncu değişikliği kuralının 2021 sezonunda da kullanılabileceğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada 5 oyuncu değişikliğinin 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılmasına karar verildiği ifade edildi. Kuralı kullanmakla her federasyonun kendi ligiyle ilgili kararı vermekte özgür olduğu belirtildi.

Mayıs ayının başlarında açıklanan kararda 5 oyuncu değiştirme kuralı 2020 yılının sonuna kadar kullanılabiliyordu. FIFA bunu sezonların tamamlanacağı şekilde uzatmış oldu.

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