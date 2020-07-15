Son Dakika | FIFA'dan 5 oyuncu değişikliği kararı! Gelecek sezon...
FIFA, koronavirüs salgını dönüşünde kulüplerin rotasyonlarını daha verimli kullanabilmeleri ve sakatlık riskinin önüne geçilmesi için izin verilen 5 oyuncu değişikliği kuralının 2021 sezonunda da kullanılabileceğini açıkladı.
FIFA'dan yapılan açıklamada 5 oyuncu değişikliğinin 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılmasına karar verildiği ifade edildi. Kuralı kullanmakla her federasyonun kendi ligiyle ilgili kararı vermekte özgür olduğu belirtildi.
Mayıs ayının başlarında açıklanan kararda 5 oyuncu değiştirme kuralı 2020 yılının sonuna kadar kullanılabiliyordu. FIFA bunu sezonların tamamlanacağı şekilde uzatmış oldu.
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