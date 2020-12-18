MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | FIFA yılın en iyi futbolcusu oylamasında Ronaldo ve Messi'nin oyları olay oldu!
GeriFutbol Son Dakika | FIFA yılın en iyi futbolcusu oylamasında Ronaldo ve Messi'nin oyları olay oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | FIFA yılın en iyi futbolcusu oylamasında Ronaldo ve Messi'nin oyları olay oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

FIFA tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülünün ardından ülkeler adına Milli Takım teknik direktörü ve kaptanlarının kimlere oy verdiği de belli oldu. Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo, üç tercih hakkını Robert Lewandowski, Lionel Messi ve Kylian Mbappe'den yana kullandı. Messi'ye oy vermesi dikkat çeken Ronaldo ise Messi'den oy alamadı.

FIFA tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülünü Robert Lewandowski kazandı. Oyların büyük çoğunluğu alan yıldız golcü ödülünü kazanırken son yıllarda bu ödülü domine eden Ronaldo ve Messi yine gündeme geldi.

Ülkeler adına Milli Takım teknik direktörü ve kaptanlarının oy verdiği organizasyonda, Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo, üç tercih hakkını Robert Lewandowski, Lionel Messi ve Kylian Mbappe'den yana kullandı. Messi'ye oy vermesi dikkat çeken Ronaldo ise aynı şekilde Messi'den oy alamadı. Arjantin'in yıldızı eski takım arkadaşı Neymar'ı ilk sıraya koyarken Mbappe'yi ikinci, Lewandowski'yi de üçüncü olarak gösterdi.

Lionel Messi'nin oyları

Neymar

Mbappe

Lewandowski

Cristiano Ronaldo'nun oyları

Lewandowski

Messi

Mbappe

Son Dakika | FIFA yılın en iyi futbolcusu oylamasında Ronaldo ve Messinin oyları olay oldu

Son Dakika | FIFA yılın en iyi futbolcusu oylamasında Ronaldo ve Messinin oyları olay oldu

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle