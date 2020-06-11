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GeriFutbol Son Dakika | FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
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Haber Giriş: 11.06.2020 - 22:43,Son Güncelleme:

Son Dakika | FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı

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Son Dakika | FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
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FIFA, liglerde yaz transfer döneminin 2019-2020 sezonu bitmeden önce başlatılabileceğini duyurdu.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabilmesi konusunda ulusal futbol federasyonlarına izin verileceği belirtildi.

Ayrıca oyunculara, aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyme imkanı sağlanacağı ifade edildi

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