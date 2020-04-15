Son dakika | FIFA planını belirledi! Öncelik liglerde...

FIFA yöneticisi Evelina Christillin, sezonun geri kalan bölümüyle ilgili konuştu ve kritik toplantının tarihini açıklarken, sürpriz lig planını duyurdu.

Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"Sağlık ve güvenlik önceliklidir. 5 büyük lig başta olmak üzere tüm ligler sezonu tamamlamak istiyor ancak kimse hükümetleri, yerel yetkililerin dediklerinin dışına çıkma amacında değil. İdmanlara devam etme konusu da yerel yetkililere bırakılmış durumda. Belli bir tarihte herkes başlayacak ancak tüm Avrupa'da aynı dönemde başlamasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz."

KRİTİK TARİH 22 NİSAN

"22 Nisan tarihinde, Avrupa'daki 55 ülke federasyonu temsilcileriyle birlikte bir videokonferans yapılacak. Orada alınacak kararları tüm federasyonlara ileteceğiz."

ÖNCELİK LİGLERDE

"Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA ile birlikte çalışıyoruz. Bir yol haritası hazır. Öncelik sağlık, sonra ligi tamamlamak, en son da amacımız Ağustos ayında Avrupa Kupalarını noktalamak. Daha büyük, daha karmaşık bir problem var ancak başkan Gianni Infantino, bu periyotta ekonomik olarak sorun yaşayan tüm kulüplere yardım edileceğini daha önce duyurdu, gerekli destek verilecek."