Son Dakika | FIFA, Karius'u haklı buldu! Yeni takımı...

İki sene evvel Liverpool’dan kiralanan ve geldiği günden bu yana performansıyla eleştirilerin hedefi olan Loris Karius’ta beklenen oldu...

Ocak ayından bu yana maaş alamayan ve alacakları nedeniyle FIFA’ya giden Alman kalecinin sözleşmesini feshetmek için başvurduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Dün bu süreç tamamlandı. FIFA, TFF’ye belgeleri gönderirken, TFF de Karius’un sözleşme feshini Beşiktaş Kulübü’ne iletti.

Hâlâ İstanbul’da

26 yaşındaki kaleci ile resmen yollar ayrıldı. Karius, koronavirüs salgını sonrasında iptal edilen uçuşlar sebebiyle hâlâ İstanbul’da. Tecrübeli eldivenin en kısa sürede Türkiye’den ayrılacağı belirtildi.

Öte yandan Karius’un, Alman ekibi Hertha Berlin’le de söz kestiği gelen haberler arasında. (Fanatik)





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