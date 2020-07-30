Son Dakika | FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya rüşvet ve yolsuzluk soruşturması!
FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile soruşturma başlatıldı.
İsviçre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile soruşturma başlattı.
İsviçreli bir savcının FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.
İsviçre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarını soruşturacak.
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