Son Dakika: FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Avrupa Süper Ligi çıkışı! "Şiddetle reddediyoruz"

Spor Arena Dış Haberler - FIFA Başkanı Gianni Infantino, Montrö'de düzenlenen UEFA Olağan Kongresi'nde Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Süper Ligi'ni şiddetle kınadıklarını ifade eden Gianni Infantino, söz konusu yeni organizasyona katılan ve gelecekte katılmayı planlayan takımların aldıkları bu kararın doğuracağı sonuçlara katlanmak zorunda olduklarını söyledi.

Gianni Infantino'nun açıklamaları şu şekilde:

"FIFA olarak mevcut ligler, federasyonlar, kurumlar, UEFA ve FIFA'dan ayrılarak kapalı bir formatta oluşturan Avrupa Süper Ligi'ni şiddettle reddediyoruz. Kendi yolundan gitmeyi seçen kulüpler, kararlarının sonuçlarına katlanmak zorundadırlar. Bu kulüpler, seçimlerinin sorumluluğunu almalıdırlar. Bunun orta yolu yok. Ya varsınız, ya da yoksunuz. Kısa vadeli finansal kazanımlar için çok fazla şeyi heba ediyorlar. Verdikleri kararları iyice düşünmek ve sorumluluğunu üstlenmek zorundalar. "

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