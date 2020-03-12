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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 13:06,Son Güncelleme:/

Son Dakika | FIBA koronavirüs tehdidi sebebiyle tüm maçları erteledi

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Son Dakika | FIBA koronavirüs tehdidi sebebiyle tüm maçları erteledi
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçları erteledi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.

Son Dakika | FIBA koronavirüs tehdidi sebebiyle tüm maçları erteledi

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