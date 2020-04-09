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Basketbol
Haber Giriş: 09.04.2020 - 17:45,Son Güncelleme:/

Son Dakika | FIBA, EuroBasket 2021'i 1 yıl erteledi

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Son Dakika | FIBA, EuroBasket 2021'i 1 yıl erteledi
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FIBA, EuroBasket 2021'i 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelediğini açıkladı.

FIBA, EuroBasket 2021'i 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelediğini açıkladı.

1935 yılından bu yana düzenlenen ve 41. kez oynanması planan EuroBasket, tarihi boyunca ikinci kez ertelenmiş oldu. Avrupa basketbolunun en büyüğünü belirleyen turnuva, sadece 1943 yılında Dünya Savaşı nedeniyle ertelenmişti. 

OLİMPİYAT ELEMELERİ NE ZAMAN?

Öte yandan Olimpiyat Elemeleri maçlarının da 22 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında oynanacağı belirtildi.

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