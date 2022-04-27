Son Dakika: FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon Bahçeşehir Koleji! Reggiana direnemedi

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FIBA Avrupa Kupası finalinde İtalya temsilcisi Reggio Emiliayı ilk maçta deplasmanda 72-69 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, rakibini kendi sahasında da 90-74 yenerek şampiyon oldu ve tarihindeki ilk Avrupa zaferini elde etti.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanan müsabakaya ev sahibi ekibin başantrenörü Erhan Ernak şu ilk 5 ile başladı: Hall, Smith, Jones, Berkay Candan, Oğuz Savaş. Deplasman ekibinin başantrenörü Attilio Caja ise Cinciarini, Larson, Strautins, Johnson, Hopkins ilk 5iyle parkeye çıktı.

BAŞTAN SONA ÖNDE GÖTÜRDÜ



Jonesun üçlük çizgisinin gerisinden 3te 3 isabet bulmasıyla maça başlayan Bahçeşehir Koleji, 5inci dakikaya 6 sayılık farkla önde girdi: 14-8. Smithin de devreye girmesiyle hücumda vites yükselten Bahçeşehir Koleji, savunmada da sertliğini artırarak ilk periyodu 14 sayı farkla önde kapattı: 30-16.



İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan deplasman ekibi, toplamda 15-0’lık seri yakaladı ve 16ncı dakikada öne geçti: 30-31. Periyodun kalan bölümünde rakibine 13-6lık seriyle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 6 sayı farkla önde gitti: 43-37.



Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü periyot, Bahçeşehir Kolejinin 64-56lık üstünlüğüyle sonlanırken, ev sahibi ekip maçın final periyoduna 8 sayı farkla önde girdi.



Maçın final periyodunda da oyun ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 90-74 kazanarak FIBA Avrupa Kupasında şampiyonluğa ulaştı.

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EN DEĞERLİ OYUNCU JAMAR SMITH

Kupayı FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel’in elinden alan Bahçeşehir Koleji’nde Jamar Smith, final serisinin de en değerli oyuncusu oldu. Ülker Arena’da binlerce taraftarı önünde kupayı kazanan Bahçeşehir Koleji’nde büyük coşku yaşandı.

OĞUZ SAVAŞ: 'BÜTÜN TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN OLSUN'

Çok mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Oğuz Savaş, “Çok mutluyuz. Bugüne kadar çok çalıştık, hak ettiğimizin de karşılığını aldık. Hak ettiğimiz bir kupayı kazandık. Tarifi yok. Buraya kadar gelen herkese, ekranda destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün Türk milletine ve Bahçeşehir Ailesi’ne bu kupa armağan olsun” açıklamasını yaptı.

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'YARIM HAKALN HİKAYEYİ TAMAMLADIK'

Bahçeşehir Koleji’nde Başkan Hüseyin Yücel maçın ardından konuştu. Çok mutlu olduklarını söyleyen Yücel, “Maçtan önce çok heyecanlıydık, şu anda aşırı mutluyuz. 2 sene önceden yarım kalan bir hikaye var dedik ve kupayı getireceğiz dedik. Ülkemize kupayı getirdik. Önümüzdeki hafta bayram. Çifte bayram yaşattığımız için çok mutluyuz. Bu hikayeyi burada çok güzel neticelendirdik. Burada salondaki tüm taraftarlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Bursa’nın ve Efes’in de maçları devam edecek. Onlara da başarılar diliyorum. Adım adım gitmek istiyoruz ve yazın güzel bir programla, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde güzel bir program başarmak istiyoruz. 5 yıldan bu yana ilk kez böyle bir tribün önünde oynadık. Galibiyette en büyük katkı onlarındır. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

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SALON: Ülker



HAKEMLER: Luis Castillo, Oskars Lucis, Wojciech Liszka



BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Black 12, Dekker 12, Hall 2, Jones 14, Smith 17, Muhammed Baygül 6, Berkay Candan 7, Kartal Özmızrak 7, Oğuz Savaş 5, Solomon 4, Erkan Yılmaz 4, Hadi Özdemir



REGGIO EMILIA: Cinciarini 8, Johnson 9, Larson, Strautins 19, Thompson 19, Rossi 8, Crawford 2, Hopkins 9



1İNCİ PERİYOT: 30-16



İLK YARI: 43-37



3ÜNCÜ PERİYOT: 64-56



5 FAUL 35.03 Rossi, 36.42 Hopkins (Reggio Emilia)

Bahçeşehir Koleji'nin zaferi sonrası👀pic.twitter.com/uPJu2gjS1l

— Spor Arena (@sporarena) April 27, 2022