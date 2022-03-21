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Son Dakika: Fevzi Zemzem hayatını kaybetti! Fevzi Zemzem kimdir?

#Göztepe#Fevzi Zemzem#Futbol
Son Dakika: Fevzi Zemzem hayatını kaybetti Fevzi Zemzem kimdir

Göztepe, Türk futbol tarihinin değerli isimlerinden Fevzi Zemzem'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Türk futbol tarihinin değerli isimlerinden Fevzi Zemzem hayatını kaybetti.

GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA

Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Fevzi Zemzem’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun.

FEVZİ ZEMZEM KİMDİR?

1941'de İskenderun'da doğan Zemzem 1959-1974 arasında santrfor olarak 15 yıl formasını erlettiği Göztepe'de iki kez de gol kralı oldu.

Avrupa Fuar Şehirleri Kupasında çeyrek ve yarı final oynayan milli futbolcu 20 milli maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.

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#Göztepe#Fevzi Zemzem#Futbol

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