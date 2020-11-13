Son dakika | Fethiyespor'da 5 koronavirüs vakası! 4'ü futbolcu...
Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, 4 futbolcu ile 1 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testlerinde 4 oyuncu ile 1 personelde pozitif sonuca ulaşıldığı aktarıldı.
Testleri pozitif çıkan dört kişinin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.
Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle