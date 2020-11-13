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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fethiyespor'da 5 koronavirüs vakası! 4'ü futbolcu...

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Son dakika | Fethiyespor'da 5 koronavirüs vakası! 4'ü futbolcu...
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Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, 4 futbolcu ile 1 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testlerinde 4 oyuncu ile 1 personelde pozitif sonuca ulaşıldığı aktarıldı.

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Testleri pozitif çıkan dört kişinin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.

 

Son dakika | Fethiyesporda 5 koronavirüs vakası 4ü futbolcu...

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