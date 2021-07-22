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GeriFutbol Son dakika: Fernando Muslera'dan PSV - Galatasaray maçı sonrası açıklama! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır...
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Futbol
Haber Giriş: 22.07.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fernando Muslera'dan PSV - Galatasaray maçı sonrası açıklama! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır...

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye deplasmanda 5-1 yenilen Galatasaray'da hatalı goller yiyen kaleci Fernando Muslera, kötü geçen maç sonrası sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Fernando Muslera'nın açıklaması şu şekilde:

Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim’e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray’ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor…

PSV - Galatasaray maçında Fernando Musleradan 2 büyük hata
PSV - Galatasaray maçında Fernando Muslera'dan 2 büyük hata

ALTAY VE UĞURCAN'DAN DESTEK

Muslera'nın paylaşımına Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır destek yorumları yaptı. Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius da Muslera'nın paylaşımına yorumla destek oldu.

Son dakika: Fernando Musleradan PSV - Galatasaray maçı sonrası açıklama Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır...

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