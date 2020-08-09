Son Dakika | Fernando Muslera'dan Galatasaray açıklaması: 'Birkaç yıl daha buradayım'
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları;
Türkiye'de kendimi bir yabancı gibi hissetmedim. Bu ülkede ve bu kulüpte olduğum için gururluyum. Ne zaman sözleşme yenileme zamanım gelse, Galatasaray'da kalmak konusunda şüphe yaşamadım. Galatasaray, beni asla satmayı düşünmedi. Yaptığım çalışmalar ve emeklerim takdir edildiği için gurur duyuyorum
Türkiye'de beni sokakta da tanıyorlar. Beni seviyor, saygı duyuyorlar. Türkiye'de bana bir yabancı gibi davranmıyorlar. Başka bir ülkeden gelen biriyim evet ama bana bu ülkenin bir parçası, vatandaşı gibi hissettiriyorlar.
TAFFAREL BİR EFSANE
Claudio Taffarel ile Galatasaray'da çalıştım. Kariyerime olumlu etkileri oldu. Şu an sadece Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırıyorlar. Taffarel, Galatasaray'ın bir efsanesi. Çünkü, Türkiye'ye iki Avrupa kupası getiren tek takımın önemli bir üyesiydi. Onu hep dikkatle dinledim
Türk taraftarların, Dünya Kupası sırasında Uruguay'ı desteklemesi beni çok mutlu etti. Bana sevgilerini ve saygılarını her dakika gösteriyorlar. Onların sevgisi benim için çok anlamlı. Aramdaki bağı ve sevgiyi, hissettiklerimi anlatmam kolay değil
DAHA KÖTÜ BEKLİYORDUM
Sakatlığımı çok daha kötü bekliyordum. Açıkçası biraz şaşırdım. 3 hafta sonunda koltuk değneklerini bıraktım. Alçı olmadı, sadece bandajlar vardı. 3 hafta içinde her yere normal bir şekilde yürüyerek gitmeye başladım
URUGUAY'A NE ZAMAN DÖNECEK?
Zamanı geldiğinde. Bu hiçbir zaman yeterince açık değildir. Fakat, Galatasaray'da en azından birkaç yıl daha kalacağım garanti diyebilirim(Sporx)
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