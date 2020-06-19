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GeriFutbol Son Dakika | Fernando Muslera'dan açıklama:"Sonuna kadar destekleyeceğim"
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 18:32,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fernando Muslera'dan açıklama:"Sonuna kadar destekleyeceğim"

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Son Dakika | Fernando Muslera'dan açıklama:"Sonuna kadar destekleyeceğim"
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Galatasaray Futbol Takımı kaptanı Fernando Muslera, sonuna kadar takımını destekleyeceğini belirtti.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edilen Uruguaylı kaleci, GS TV'ye açıklamada bulundu.

Hastaneden taburcu olmasının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde arkadaşlarını ziyaret eden Muslera, "Bu zamana kadar gösterdikleri ilgiden dolayı Liv Hospital'a çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya, antrenmana gelmemin en büyük sebebi bir kaptan olarak takımıma mesaj vermek, onların yanında olduğumu göstermek, onların benim yanımda olduğumu görmeleri. Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim. Yüzde yüz bütün kalbim, dualarım onlarla beraber. Onların ellerinden gelenin en iyisini yapıp, müzemize bir kupa daha kazandıracaklarından şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Muslera, yaşadığı zorlu süreçte birçok takımın sporcu ve taraftarından aldığı destek mesajlarının kendisine güç verdiğini de aktardı

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