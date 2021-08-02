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GeriFutbol Son Dakika: Fernandao geri dönüyor! Transfer için her konuda anlaşıldı
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Futbol
Haber Giriş: 02.08.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fernandao geri dönüyor! Transfer için her konuda anlaşıldı

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Son Dakika: Fernandao geri dönüyor! Transfer için her konuda anlaşıldı

Son dakika transfer haberi... TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bursaspor, transfer yasağını kaldırdıktan sonra transfere hız verdi. Yeşil-beyazlıların, eski golcüsüyle her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Uzun süredir devam eden transfer yasağını kaldıran TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Önümüzdeki sezon Süper Lig'e geri dönmek isteyen yeşil-beyazlılar bu doğrultuda güçlü bir kadro oluşturma çalışmalarını sürdürürken, gündeme eski golcü Fernandao geldi.

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Bursaspor dışında Türkiye'de Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı golcüyle yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildiği ve her konuda anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Fernandao'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesinin beklendiği kaydedildi. Brezilyalı golcü, Bursaspor formasıyla gol krallığı yaşamıştı.

Son Dakika: Fernandao geri dönüyor Transfer için her konuda anlaşıldı

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