Son dakika: Ferhat Arıcan'dan Tokyo 2020'de bronz madalya! Tarihimizde ilk...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Ferhat Arıcan'ın üçüncü olduğu artistik cimnastik paralel bar kategorisinde madalya töreni yapıldı.



Ferhat Arıcan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel bar kategorisinde bronz madalyaya ulaşarak tarihe geçti.



Ariake Cimnastik Merkezi'nde yapılan final müsabakaları sonrasında ödül töreni düzenlendi. Milli sporcu Ferhat Arıcan, törende Türkiye'nin cimnastikteki ilk olimpiyat madalyasını boynuna taktı.



Ferhat, madalyanın sevincini tribünde kendisini destekleyen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, federasyon yetkilileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlileriyle paylaştı.

MADALYA SONRASI AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ! DUYGUSAL ANLAR...

Ferhat Arıcan, madalya töreni sonrasında 'Athlete Moment' isimli ekranda Türkiye'de bulunan yakınlarıyla görüştü. Annesi, babası ve kız arkadaşıyla görüntülü konuşan Ferhat ve yakınları duygusal anlar yaşadı. Ferhat, "Aldık, başardık. Hep birlikte" derken kız arkadaşı "Harikasın" diye seslendi. Ferhat daha sonra; "Sizleri çok seviyorum. Anne, baba... Sizlerin desteğiyle aldım bu madalyayı. Öpüyorum sizi." dedi. Son olarak kız arkadaşı ve annesi 'Hadi gel artık, seni çok özledik" dedi. Bu anlarda Ferhat'ın ve kamerayla görüştüğü yakınlarının gözlerinin dolduğu görüldü.

:flag_tr: Ferhat Arıcan, madalya töreni sonrası sevincini ailesi ve kız arkadaşıyla paylaştı.



"Aldık, başardık. Hep birlikte..." — Spor Arena (@sporarena)

TARİH YAZAN FERHAT, SPOR ARENA'YA KONUK OLMUŞTU

Cimnastikte olimpiyat tarihimizin ilk madalyasını kazanan Ferhat Arıcan, Spor Arena'nın Youtube programı 'Telefonunda Ne Var'a konuk olmuştu.

Cimnastiğe başlama hikayesi, yaşadığı deneyimler ve geçmişten günümüze uzanan anılarını anlatan başarılı sporcu, telefonundaki merak edilen paylaşımların öyküsünü de Banu Yelkovan ile paylaşmıştı.

İşte Ferhat Arıcan'ın hikayesi ve ana başlıklarla programımızın bölümleri

00.00 Açılış

00.44 Ferhat Arıcan Kimdir?

02.05 Telefonunda Ne Var?

03.09 Sporda Cinsiyet Ayrımı

04.05 Ferhat Arıcan - İbrahim Çolak

05.14 Telefonunda Ne Var?

6.32 AriCanDo hareketi...

09.09 Sporcu Kimliği ve Hedefleri

11.37 Olimpiyat Serüveni

14.04 İdol Sporcu Tanımlaması

15.35 UNDP Elçisi Ferhat Arıcan

17.06 Ev Çalışması

17.51 Telefonunda Ne Var?

20.55 Göztepe Jimnastik Spor Kulübü...

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