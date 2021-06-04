Son Dakika: Ferencvaros resmen açıkladı! Sergiy Rebrov dönemi resmen bitti... Fenerbahçe...

Spor Arena Dış Haberler - Macaristan Ligi ekiplerinden Ferencvaros, teknik direktör Sergiy Rebrov'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ismi Fenerbahçe ile anılan Ukraynalı teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi. Ayrılık kararının Sergiy Rebrov'a ait olduğunun belirtildiği metinde, 47 yaşındaki teknik adamın görevinden istifa ettiği vurgulandı.

Kulüp, 2018-2021 yılları arasında elde ettiği başarılardan dolayı Sergei Rebrov'a teşekkür ederken, adını Ferencvaros tarihine yazdırmayı başardığı ifade edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.

AYRILIK SONRASI REBROV'DAN İLK AÇIKLAMA

Ayrılığın ardından kulübün resmi internet sitesinde açıklamalarda bulunan Sergiy Rebrov, "Görev sürem boyunca beni destekleyen kulübüme ve taraftarlara teşekkür ederim. Her şeyi birlikte başardık. Böylesine büyük ve köklü bir kulüpte çalışma şansı yakaladığım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE VE AEK PEŞİNDE

Yunanistan temsilcisi AEK ile 1 milyon euro karşılığında bir yıllık prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Ukraynalı çalıştırıcının bir diğer talibinin Fenerbahçe olduğu öne sürülüyor. Geçtiğimiz günlerde AEK ile görüşmek için Atina'ya gittiği öne sürülen başarılı teknik adamın Fenerbahçe ile de görüştüğü iddia edilmişti.

ANNA REBROVA: 5-6 KULÜBÜN İLGİSİ VAR

Öte yandan Sergiy Rebrov'un eşi Anna Rebrova, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda 5-6 kulübün ilgisi olduğunu doğrulamış ancak kulüp ismi vermemişti. Anna Rebrova, "Kararı tamamen Sergiy verecek. Ben kulüp seçimlerinde pek iyi değilim. Benim açımdan Yunanistan'da yaşamak sorun değil. Önemli olan, çocuklarımız için iyi bir okul bulmak. Bence bu bir sır değil. İnternette yazan 5-6 kulübün ilgisi var. Halen düşünme aşamasındayız" demişti.

UKRAYNALI GAZETECİ NE DEMİŞTİ?

Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Rebrov Avrupa'da kalmak istiyor. Duyduğuma göre Tottenham ve Fenerbahçe gibi kulüplerden teklif bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞARILARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sergiy Rebrov, Dinamo Kiev ile 2 kez Ukrayna Ligi şampiyonluğu, 2 kez Ukrayna Kupası şampiyonluğu, 1 kez Ukrayna Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Ferencvaros ile 3 kez Macaristan Lig şampiyonluğu elde etti.

Ukraynalı teknik adam ayrıca Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıma başarısı göstermişti.

REBROV'UN PUAN ORTALAMASI

Tecrübeli çalıştırıcı, Dinamo Kiev ile 137 maçta 2.20 puan ortalaması yakalarken, Al Ahli'de 38 maçta 2.08, Ferencvaros'ta 133 maçta 2.08 puan ortalaması yakaladı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sergiy Rebrov, 2002-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.

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