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Son Dakika: Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım açıklaması!

#Ferdi Kadıoğlu#Milli Takım#Futbol
Son Dakika: Ferdi Kadıoğlundan milli takım açıklaması

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yetenekli futbolcu henüz bir karar vermediğini ve önünde 3 seçenek olduğunu ifade etti.

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Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Antwerp maçı öncesinde milli takım tercihine ilişkin konuştu.

22 yaşındaki futbolcu, "Henüz karar vermedim, bu çok zor bir karar. Herkesin bildiği gibi 3 takım arasından seçim yapabiliyorum. Sabırlı olarak iyi düşünmem gerekiyor. Kararımı verdiğimde herkes öğrenecek." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Ferdi Kadıoğlundan milli takım açıklaması

HAMİT ALTINTOP: FERDİ KADIOĞLU KARAR VERMELİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop, 6 Ekim tarihinde Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

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Ferdi Kadıoğlu'na teklif götürdüklerini söyleyen Hamit Altıntop, genç oyuncunun kendilerine Kanada, Hollanda ve Türkiye olmak üzere 3 seçeneği olduğunu söylediğini ifade etmişti. Altıntop, "Hocamız da Ferdi'yi takımda görmek isterse onu isteriz. Ama bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda hassasım." ifadelerini kullanmıştı.

"Ferdi Kadıoğlu ile temasa geçtik. Kanada, Hollanda ve Türkiye olmak üzere 3 seçeneği olduğunu söyledi. Kendisi karar verecek. Hocamız da Ferdi'yi takımda görmek isterse onu isteriz. Ama bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda hassasım. Milli takım çok değerlidir. Bayrağımız hiçbir zaman sorgulanamaz, seçime açık değildir. Ben hiç kimseyi bu konuda ağır eleştirmek istiyorum. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz. Herkes tarafını belli edip sahada en iyisini versin. Biz de en doğru kararı vermeye çalışacağız."

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#Ferdi Kadıoğlu#Milli Takım#Futbol

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