Son Dakika | Ferdi Kadıoğlu ve Ryan Babel'e Hollanda'dan milli davet

Hollanda Milli Takımı, Polonya ve İtalya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı. Kadroya Galatasaray'dan Ryan Babel de davet edildi.

Ayrıca Hollanda U21 Milli Takımı'nın Belarus ve Norveç ile oynayacağı maçların kadrosuna da Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu alındı.

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde 8 kez Hollanda U21 takımı için forma giydi.

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