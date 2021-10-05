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Son Dakika: Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini yaptı ve kararını bildirdi!

#Ferdi Kadıoğlu#Milli Takım#Futbol
Son Dakika: Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini yaptı ve kararını bildirdi

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla alkış alan Ferdi Kadıoğlu milli takım için seçimini yaptı. 22 yaşındaki oyuncu Şenol Güneş zamanında gelen teklife "Düşünmek istiyorum" diyerek yanıt vermemişti. Genç yıldız, Türkiye'den resmi teklif gelmesi helinde milli formayı giyeceğini bildirdi.

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Fenerbahçe'de bu sezona hızlı bir giriş yapan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimi, hangi milli takımı seçeceği konusunu yeniden alevlendirdi.

Daha önce Kanada Milli Takımı'nın teklifini reddeden, Hollanda Milli Takımı'nda ise oynama hakkı olan Ferdi, Şenol Güneş zamanındaki öneriye "Düşünmek istiyorum" diyerek net yanıt vermemişti.

Sabah'ın haberine göre; bu kararından vazgeçen genç yıldız, Türkiye'den resmi teklif gelmesi helinde milli formayı giyeceğini bildirdi.

Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Kuntzdan açıklama sonrası babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...

Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı! Kuntz'dan açıklama sonrası babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...

21 yaşındaki oyuncunun bu kararı, Fenerbahçe açısından da olumlu... Şayet Ferdi, Kanada veya Hollanda milli takımlarını seçerse gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu statüsünde görev yapacak.

Türkiye A Milli Takımı tercihiyle Türk kontenjanında devam edecek ve sarı-lacivertlilerde Türk oyuncu krizi yaşanmayacak.

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#Ferdi Kadıoğlu#Milli Takım#Futbol