Son Dakika: Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi iddiası! Fenerbahçe'den yeni sözleşme hamlesi...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha önce mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi.

Sabah'ın haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu, Kanada ve Hollanda Milli Takımları'nda da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti. Genç yıldız, henüz bu kararı resmi olarak açıklamadı ancak yakın çevresiyle paylaştı.

Ferdi Kadıoğlu'nun resmi açıklamayı da yılbaşına kadar yapacağı belirtildi.

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Ferdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek. Sarı-lacivertli yönetimin Ferdi'ye yakın zamanda 5 yıllık yeni bir sözleşme önereceği bildirildi.

Genç yıldızın takımda kalmak istediği için bu görüşmelere başlamak için sabırsızlandığı ifade edildi.

PEREİRA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Haberin Devamı

Fenerbahçe, henüz 18 yaşındayken oyuncuya 1.4 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı.

7 Eylül 1999 doğumlu Ferdi, Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısında yetişti.

İlk 2 sezonunda istenen süreleri alamasa da Pereira döneminde ligde sadece bir maç kaçırdı.