Son dakika: Fenerbahçe'yi zirveye ortak eden 13 puanın sırrı

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Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe henüz taraftarını tam olarak tatmin eden ve izleyene keyif veren düzeyde iyi futbol oynamasa da, 6 maçta topladığı 13 puanla zirve potasına adını yazdırarak, sarı lacivertli renklere gönül verenleri umutlandırdı. Teknik direktör Vitor Pereira’nın hazırlık maçlarından itibaren ‘kaybetmeyi sevmeyen ve kazanma alışkanlığı edinen’ bir takım oluşturma isteği kısmen sahaya yansırken, 13 puan kazandıran sırları sizler için masaya yatırdık... İşte sarı lacivertli takımı 13 puanla zirveye ortak eden 13 kilit nokta...

CİDDİYET VE TAKIMDAŞLIK RUHU

1- Öncelikle başkan Ali Koç’un takımın kalbi olan Samandıra’daki havayı değiştirmek için gösterdiği çabanın ardından gelen ciddiyet ve tesis ettirilen takımdaşlık ruhu.

PEREİRA’YA TAM DESTEK VE YETKİ VERİLMESİ

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2- Fenerbahçe’de 6 yıl önce tatsız bir tecrübe yaşayan teknik direktör Vitor Pereira’ya bu kez sonsuz destek ve yetki verilmesi ile taraftarın da bu stratejiye ortak edilmesi.

TAKIMDA FORMA ADALETİ VAR

3- Vitor Pereira’nın yönetimin kendisine sunduğu geniş yetkileri doğru, dengeli ve adil kullanması. Forma adaletine önem verdiğine herkesi inandırması.

GRUPLAŞMALARA İZİN VERİLMİYOR

4- Futbolcular arasında yaşlılar-gençler, yerliler-yabancılar gibi her türlü gruplaşmanın önüne geçilmesi, bu tip olumsuzluklara karşı sergilenen tavizsiz tutum.

GENÇLERE ŞANS VERİLİYOR

5- Pereira’nın gençlere verdiği şans... Muhammed’in takıma monte edilmesi, Arda ile Fatih Yiğit’in süre alması, Burak ve Çağtay’ı da ümitlendirip hazır hale getirdi.

KRİZLER ERKENDEN ÇÖZÜLÜYOR

6- Krizlere karşı erkenden tedbir alınarak takıma zarar vermesinin önüne geçiliyor. Bunda başkan Koç’un bir elinin sürekli takımın üzerinde olması başlıca etken.

TAKIMIN OMURGASI NETLEŞTİ

7- Takımın omurgasının Altay Bayındır, Kim Min-Jae, Luiz Gustavo, Mesut Özil ve Enner Valencia şeklinde netleşmesi. Bu oyuncular her koşulda oynuyor.

KİMİN NEREDE OYNADIĞI BELLİ

8- Sakatlıklar dışında oynayan isimlerin yerleri değişmiyor, bu da futbolcuların birbirlerini ezberlemelerini sağlıyor. Fenerbahçe geçmişte bunun acısını çok çekmişti.

TARAFTAR PEREİRA’YI SEVİYOR

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9- Taraftarın Pereira’yı sevmesi ve inanıp desteklemesi futbolcular üstünde olumlu etki yaratıyor. Taraftar her maçta Pereira’ya güvenini gösteriyor.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI EDİNİLDİ

10- Fenerbahçe bu sezon iyi oynamadığı maçları bile kazanıyor. Bu, son 5 senedir sarı lacivertli takımın kötü oynasa da kazanma alışkanlığını edindiği tek sezon.

KAPTANLAR ÇOK DENEYİMLİ VE SAYGIN

11- Takımda kaptanlık görevinin Mesut Özil ve Luiz Gustavo gibi uluslararası vizyonu ve tecrübeleri olan iki önemli ismi verilmesi, diğer futbolcuları olumlu etkiliyor.

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AVRUPA’DA OYNAMANIN ETKİSİ

12- Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında oynaması da takıma pozitif hava kattı. Özellikle de Frankfurt deplasmanında oynanan iyi futbol, takımın özgüvenini artırdı.

MESUT OYNUYOR, OYNATIYOR

13- Mesut, 8 maçta 3 gol, 1 asist üretip skora önemli katkı yaptı. Son maçta 11.3 km koşan Mesut, hırsıyla takım arkadaşlarını da ateşliyor.