Son Dakika: Fenerbahçe'ye yeni sol bek! 3 yıllık teklif yapıldı, bir de ayrılık! Transfer Haberleri

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile de adı geçen Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt’un menajerine 3 yıllık teklif yaptı. Hollandalı oyuncu, “Sadece Euro 2020’yi düşünüyorum. Turnuva sonrası görüşelim” cevabını verdi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de çok önemli bir gelişme yaşandı... Başkan Ali Koç'un transfer için hedef gösterdiği bölgelerden bir tanesi olan sol bek mevkii için Hollanda Milli Takımı'nda yer alan bir isimle temasa geçildi.

Galatasaray'ın da uzun bir süredir transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için Sarı-Lacivertli kurmaylar girişimde bulundu. Cyrstal Palace ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcunun menajeri ile bir araya gelerek 3 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi.

Teklif, Hollanda Milli Takım kampında bulunan Van Aanholt'a da iletildi. Takvim'in haberine göre; Hollandalı sol bek, "Şu anda sadece Euro 2020'ye konsantre olmuş durumdayım. Turnuvanın ardından tekrar görüşelim" cevabını verdi. 30 yaşındaki sol bekin piyasa değeri Transfermarkt verilerine 7 milyon Euro civarında.

NOVAK İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Fenerbahçe'de rotasyonda fazla şans bulamayan Filip Novak'ın bu transfer sonrası takımdan ayrılması bekleniyor. Novak'ın adı eski takımı Trabzonspor ile de anılıyordu.