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Son dakika: Fenerbahçe'ye William Carvalho transferinde müjde!

#Transfer#Fenerbahçe#William Carvalho
Son dakika: Fenerbahçeye William Carvalho transferinde müjde

Fenerbahçe, William Carvalho transferinde de mutlu sona yaklaştı. Real Betis ile süren pazarlıklarda taraflar, bonuslarla 5 milyon Euro’yu bulacak bonservis bedelinde prensip anlaşmasına vardı. Portekizli yıldızla yapılan görüşmelerde de sona gelindi.

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Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferlerini bitiren Fenerbahçe, 1 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampı öncesi bir transfer daha bitebilir. Jorge Jesus’un orta saha için 1 numaralı adayı olan William Carvalho için uzun süredir yapılan girişimler meyvesini verdi. Kapıyı 10 milyon Euro’dan açıp, 8 milyon Euro’ya inen Real Betis, uzun süre bu rakamın altına düşmeyi kabul etmemişti. Fenerbahçe ise sıkı bir şekilde pazarlıkları sürdürürken, bir yandan da Danilo Pereira ve Sergio Oliveira için harekete geçti. Yaşanan son gelişmelerin ardından İspanyol ekibinin inadı sonunda kırıldı.

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Fanatik'in haberine göre Real Betis, bonuslarla birlikte 5 milyon Euro’luk bonservis bedeline ‘tamam’ dedi ve iki kulüp prensip anlaşmasına vardı.

Son pürüz bonuslar

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Sarı-Lacivertliler, William Carvalho ile yaptığı görüşmelerde de son aşamaya geldi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bonuslar konusundaki son pürüzlerin de giderilmesinin ardından, transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Yönetimin hedefi, Carvalho’yu Avusturya kampına yetiştirip, Dinamo Kiev eşleşmesi öncesi Jorge Jesus’un elini iyice güçlendirmek.

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SOL BEKE JONATHAN SILVA İDDİASI

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda transferde sol bek bölgesine yoğunlaştı. Sabah'ın haberine göre Sarı-lacivertliler, bonservisi İspanyol kulübü Almeria'da bulunan, geçen sezon Botafogo'ya kiralanan Brezilyalı sol bek Jonathan Silva'yı gündemine aldı.

Almeria ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Jonathan için bonservis görüşmesi yapılacak. Kulübünün 24 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.

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#Transfer#Fenerbahçe#William Carvalho

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