Son Dakika: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den sevindiren haber! Sarri kararını verdi... - Transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber - Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında forvet bölgesine en az 1 transfer yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde gündemden düşmeyen isimlerin başında Vefat Muriqi geliyor.

İtalyan temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına karşın gönderilecekler listesinde yer aldığı belirtilen 27 yaşındaki golcü için bir bir iddia daha ortaya atıldı.

1 YEDEK YETER DEDİ

Corriere dello Sport'un haberine göre; Lazio'nun başına geçen Maurizio Sarri'nin, santrafor Ciro Immobile'nin dışında takımda 1 yedek golcüye ihtiyacı olduğu belirtilirken Felipe Caicedo ya da Vedat Muriqi'nin gönderileceği iddia edildi.

62 yaşındaki İtalyan teknik direktör, yaptığı toplantıda kadroda sadece iki forvet oyuncusuna ihtiyacı olduğunu açıkça belirtti ve yıldız golcü Immobile'nin birinci forveti olduğunu açıkladı.

SON KARAR SARRI'NİN

Immobile'nin ardından 1 yedek golcünün yeterli olacağını düşünen Sarri, Caicedo ya da Muriqi'den birinin takımdan ayrılmasına izin verecek.

Bu, 31 yaşındaki İtalyan forvetin yedeği olarak Caicedo veya Muriqi'yi bırakıyor, yani diğerinin bu yaz ayrılması gerekecek.

Her iki oyuncu da Auronzo di Cadore'deki sezon öncesi hazırlık kampında yer alırken takımdan gönderilecek isme kamp sonunda karar verileceği belirtildi.

2 HAZIRLIK MAÇINDA 3 GOL

Vedat Muriqi, Lazio'nun, Serie D ekiplerinden Belluno'yu 11-0 mağlup ettiği hazırlık maçında 2 gol birden kaydederken bir önceki Top 11 Radio Club maçında da 1 gol atmıştı.