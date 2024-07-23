Son Dakika: Fenerbahçe'ye veda eden Serdar Dursun Alanyaspor'la anlaştı

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Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve En-Nesyri transferlerinin ardından takımda kalma ihtimali azalan Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu.

Sarı lacivertliler, son olarak En-Nesyri'nin transferi konusunda Sevilla ile kesin anlaşma sağlarken Serdar Dursun, 4. forvet pozisyonuna düştü.

Kendisine gelen teklifleri değerlendiren tecrübeli golcü Alanyaspor'la her konuda anlaşma sağladı. Akdeniz ekibiyle 3 yıllık sözleşme için el sıkışan Serdar Dursun, yeni takımının Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacak.

Fenerbahçe, 2 kez Devler Ligi şampiyonluğu kazanan yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Avrupa arenasına çıkıyor. Sarı Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme turunda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile bu akşam 21.30’da oynayacağı maç, D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak.