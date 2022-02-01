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Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde 2 şok birden!

#Transfer#Fenerbahçe#Sinan Bolat
Son dakika: Fenerbahçeye transferde 2 şok birden
Süleyman Arat

Sarı lacivertlilerin, Sinan ve Konan için yaptığı görüşmeler neredeyse tıkandı. Berke Özer’in sözleşme yenilemeye yanaşmaması sonrasında Sinan Bolat için Gent’le görüşen Kanarya, önce 500 bin Euro’da anlaştı. Belçikalılar fiyat artırınca transfer zora girdi. Sol bek Konan için de Reims’le el sıkışıldı. Ancak menajer anlaşmazlığı sonrasında F.Bahçe vazgeçme noktasına geldi.

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F.Bahçe, büyük bir sürpriz yaparak milli kaleci Sinan Bolat için harekete geçti ama transfer son anda rafa kalktı. Ghislain Konan için de bir süredir girişimlerde bulunan sarı lacivertliler, iki futbolcu için de ilk etapta anlaşma sağlamasına rağmen sonrasında fiyat artırılması nedeniyle transferden vazgeçme noktasına geldi.

Sinan sezon sonuna kalabilir

Gent ile Fenerbahçe, 33 yaşındaki kalecinin bonservisi için 500 bin Euro’da anlaşmaya vardı. Belçika ekibinin ardından Sinan’la masaya oturan sarı lacivertlilerin, 2.5 yıllık sözleşme teklif ettiği ve büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Ancak sonrasında Belçika ekibi bonservisi yükseltti. Sinan Bolat bedelsiz olarak transfer edilebilir. Kasımpaşa’dan Ertuğrul Taşkıran’a talip olundu. İstanbul’a ekibi karşılığında Meyer’i istedi.

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Konan’da Türk menajer araya girdi

Fenerbahçe sol bek Ghislain Konan için kulübü Reims’le anlaşma sağladı. Ancak yıldız futbolcunun kendi menajeri ve Türkiye’deki temsilcisi arasına anlaşmazlık yaşandığı ifade edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından sarı lacivertlilerin bu transfer için daha fazla ücret ödemek istemediği öğrenildi. Fenerbahçe cephesi, oyuncunun konuyu çözmesini bekliyor.

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