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Futbol
Haber Giriş: 25.06.2020 - 18:04,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber! Sakatlık...

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Son Dakika | Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber! Sakatlık...
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Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Duyuruda "Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda forma giyen Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Tolga Ciğerci'nin 27 Haziran Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

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