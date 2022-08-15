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Son Dakika: Fenerbahçe'ye ters köşe golcü! Aboubakar ve Batshuayi derken...

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#Transfer#Fenerbahçe#Batshuayi
Son Dakika: Fenerbahçeye ters köşe golcü Aboubakar ve Batshuayi derken...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 11:16

Süper Lig'e beraberlikle başlayan Fenerbahçe'de gözler golcü transferine çevrildi. Jorge Jesus'un da vurguladığı yeni golcü arayışları devam ederken, sürpriz adaylar da gündeme geldi. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Aboubakar ve Batshuayi transferlerinde engeller aşılamayınca iki yeni aday ortaya çıktı.

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Süper Lig'e 3-3'lük Ümraniyespor beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Transfer sezonunun hızlı takımı olan Fenerbahçe'de gözler yeni golcü transferine çevrildi.

Sabah'ın haberine göre; santrfor transferinde yoğun bir görüşme trafiği yaşayan Fenerbahçe birçok oyuncuyla iletişime geçerken, sona yaklaştığı bir isim henüz yok.

Sarı-lacivertliler, Batshuayi transferinde Chelsea'nin bonservis talebini aşamadı. Aboubakar konusunda ise oyuncunun 7 milyon Euro'luk yıllık maaşının ödenmesi konusunda sıkıntı var.

Maxi Gomez için yapılan ilk üç teklif kabul görmedi. Dün Valencia kulübüyle bir kez daha temasa geçildi. Uruguaylı golcü için yeni bir paket sunan Fenerbahçe, İspanyollar'dan yanıt bekliyor. Bununla birlikte Portekiz'den iki yeni isim yönetimin gündeminde.

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FENERBAHÇE'YE İKİ YENİ GOLCÜ ADAYI

Bu futbolculardan biri, Porto'nın İranlı forveti Mehdi Taremi... Oyuncuyu bonservisiyle almak için temaslar sürüyor.

Portekiz ekibi Gil Vicente'nin İspanyol golcüsü Fran Navarro ise F.Bahçe'nin gündemine gelen son isim oldu. 24 yaşındaki İspanyol golcü, geçen sezon 34 resmi maçta 16 gol attı.

Bu oyuncularla ilgili geçtiğimiz hafta sonu temaslarda bulunan Fenerbahçe yönetimi, yakın zamanda bir golcüyü kadroya katmayı umuyor. Durumu en çok merak edilen isimlerden Alexander Sörloth ise Leipzig'in önceki gün oynadığı Köln maçının kadrosunda yer aldı.

Timo Werner'in, Leipzig'e transferinin ardından Sörloth'un ayrılma ihtimali bulunsa da Alman ekibiyle kurulan yeni bir temas yok. Norveçli oyuncunun takımda kalmayı ilk hedef olarak seçtiği bildirildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Batshuayi

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