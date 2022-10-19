Son Dakika: Fenerbahçe'ye talih kuşu! Arda Güler derken İsmail Yüksek...

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir yapılanmayla girdi. Dünyanın en önemli teknik direktörlerinden birisi olan Jorge Jesus takımın başına getirilirken, dikkat çeken birçok yeni transfer yapıldı.

Yeni kadrosuyla birlikte hem Avrupa hem de Süper Lig'de doludizgin devam eden sarı-lacivertliler, ligin ilk 10 haftasında 20 puan topladı. Aynı zamanda ligin en çok gol atan takımı olan Kanarya, alınan sonuçlarla ve keyifli oyunla taraftarını memnun etmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la birlikte birçok oyuncunun performansı artış gösterirken, genç oyuncular da dikkat çekmeyi başardı. Sarı-lacivertli taraftarlar Arda Güler'in daha çok oyunda kalmasını bekliyor ancak teknik direktör Jesus, genç oyuncuyu idareli kullanıyor.

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Genellikle karşılaşmaların son anlarında oyuna giren yıldız adayı, Avrupa'da Fenerbahçe'nin en çok bilinen oyuncularından birisi olmayı başardı.

Sabah'ın haberine göre; Birçok futbolsever Arda Güler'in gelecek yıllarda büyük bir Avrupa kulübüne transfer olmasını beklerken, Fenerbahçe'nin bir başka genç yıldızı devre arasında takımdan ayrılabilir.

Arda Güler DERKEN, İSMAİL YÜKSEK…

2020 senesinde Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek, başarılı çıkışı ile Avrupa'nın da dikkatini çekti. Geçtiğimiz sezonları Anadolu'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte önemli bir yükseliş gösterdi.

Özellikle Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda hem defansif hem de hücuma katkı noktasında takıma oldukça faydası olan başarılı oyuncu, Jesus'un 'şok pres' sisteminde de kritik bir rol üstleniyor.

Sadece 2 ay gibi kısa bir sürede kalitesini ve potansiyelini belli eden İsmail Yüksek, İspanya La Liga'nın önemli takımlarından Celta Vigo ve Villarreal'in scoutlarını peşine taktı. Geçen hafta oynanan AEK Larnaca maçında bu iki kulüp, Fenerbahçeli orta saha oyuncusunu canlı takip etti.

La Liga ekipleri, transfer planlamasında yer alan İsmail Yüksek için devre arasında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalabileceği gelen haberler arasında.

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İSMAİL YÜKSEK, 2021'de F.Bahçe'den kiralık olarak Bursaspor'a gittiğinde verdiği bir röportajda İspanyol ekiplerini çok sıkı takip ettiğini belirterek, "Avrupa'da futbol oynamak isterim. La Liga benim stilime daha uygun. Hedefim orada forma giymek" demişti.