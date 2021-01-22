Son dakika Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde yeni rakip Lazio

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin transferi için uğraştığı Sokratis Papastathopoulos'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arsenal'ın sözleşmesini feshettiği 32 yaşındaki Yunan stopere şimdi de Lazio talip oldu.

Lazio teknik direktörü Simone Inzaghi, İtalya Kupası'nda oynanan Parma maçı sonrası Rai'ye yaptığı açıklamada "Hala sayısal olarak bir savunma oyuncusuna ihtiyacımız var. Sokratis Papastathopoulos ilgilendiğimiz oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.

Sokratis Papastathopoulos'un ismi Fenerbahçe ve Lazio dışında Genoa, Real Betis, Olympiacos ve Bundesliga ekipleri ile de anılıyor.

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