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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Son dakika Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde yeni rakip Lazio

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in ardından kadrosuna katmak istediği Sokratis Papastathopoulos'a Lazio da talip oldu. Yunan stoperin adı Genoa, Real Betis, Olympiacos ve Bundesliga ekipleri ile de anılıyor.

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin transferi için uğraştığı Sokratis Papastathopoulos'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arsenal'ın sözleşmesini feshettiği 32 yaşındaki Yunan stopere şimdi de Lazio talip oldu. 

Arsenal, Sokratisin sözleşmesini feshetti
Arsenal, Sokratis'in sözleşmesini feshetti

Lazio teknik direktörü Simone Inzaghi, İtalya Kupası'nda oynanan Parma maçı sonrası Rai'ye yaptığı açıklamada "Hala sayısal olarak bir savunma oyuncusuna ihtiyacımız var. Sokratis Papastathopoulos ilgilendiğimiz oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.

Son dakika Fenerbahçeye Sokratis transferinde yeni rakip Lazio

Sokratis Papastathopoulos'un ismi Fenerbahçe ve Lazio dışında Genoa, Real Betis, Olympiacos ve Bundesliga ekipleri ile de anılıyor.

Son dakika Fenerbahçeye Sokratis transferinde yeni rakip Lazio

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