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Futbol
Haber Giriş: 17.07.2020 - 08:52,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'ye şok! Sinan Gümüş...

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Son Dakika | Fenerbahçe'ye şok! Sinan Gümüş...
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Fenerbahçe'nin el sıkıştığı Sinan Gümüş'ün fiyatı yeni yabancı kuralı ile birlikte arttı. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ kanat için Genoa ile 700 bin Euro'ya anlaşma zemini sağlamıştı. Devreye Trabzonspor da girdi. Fiyat 1 milyon Euro'ya yükseldi.

Fenerbahçe, devre arasında Antalyaspor'a gelen ve performansıyla alkış alan Sinan Gümüş transferini mayıs ayında yaptığı görüşmelerle noktalamıştı.

Sarı-lacivertliler gelecek sezon kanat rotasyonunda önemli bir parça olarak gördükleri Sinan için kulübü Genoa ile görüşüp 700 bin Euro civarı bir maliyetle transferi bitirmişti.

TFF'nin resmiyete dökmeye hazırlandığı yeni yabancı kararı işleri değiştirdi. Sinan için Trabzonspor'un devreye girdiği, bu gelişme sonrasında oyuncunun yıllık maliyetinin 1 milyon Euroya çıktığı öğrenildi.

Futbolcu ve menajeri de yeni bir sözleşme için bir süre bekleyip talipleri görme kararı aldı. (Sabah)

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