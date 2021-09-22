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Son Dakika: Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'dan iyi, İrfan Can'dan kötü haber! Giresunspor maçında...

#Fenerbahçe#Serdar Dursun#İrfan Can Kahveci

Son dakika... Ligin ilk haftasında sakatlanan Serdar Dursun'un forma hasreti bitiyor. Adana Demirspor’la oynanan sezonun ilk maçının 70. dakikasında köprücük kemiği kırılarak sakatlanan Serdar Dursun, 36 gün sonra dün ilk kez takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli santrforun yarın Giresunspor ile oynanacak maçta kulübede olması bekleniyor. Sakatlığı süren İrfan Can Kahveci ise en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

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Spor Servisi - Süleyman ARAT Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Serdar Dursun, takımla çalışmalara başladı.

Bundesliga 2’de Darmstadt formasıyla 33 maçta 27 gol atarak gol kralı olan 29 yaşındaki oyuncu, büyük umutlara Fenerbahçe’ye transfer olmuş ancak daha ilk resmi maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla formasına hasret kalmıştı.

Yaşadığı ameliyatın ardından bir süre kolu askıda kalan Serdar Dursun daha sonra salonda özel antrenmanlarla çalışmalara başlamıştı. Yarınki Giresunspor maçında kulübede olması beklenen Serdar Dursun, Vitor Pereira’nın görev vermesi durumunda Hatayspor deplasmanında görev yapabilecek.

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SOSA VE NAZIM İÇİN YOĞUN MESAİ

Vitor Pereira’nın oyun sisteminde büyük önem taşıyan Jose Sosa ile orta dörtlünün sağında görev yapan Nazım Sangare’nin tedavilerine devam ediliyor. İki oyuncunun 3 Ekim’de oynanacak Kasımpaşa maçına yetişebilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Bir diğer sakat isim Miha Zajc ise özel bir program eşliğinda takımdan ayrı çalışmaya başladı.

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İRFAN CAN EN AZ 1 AY YOK

Üçlü defansta sağ stoper olarak başarılı bir performans gösteren Marcel Tisserand’ın tedavisi devam ederken oyuncunun 9. haftadaki Trabzonspor maçında oynayabilecek seviyeye gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Sivas maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci’nin bir süre Sırbistan’da özel tedavi gördükten sonra Samandıra’da tedavisine ettiği ancak oyuncunun ancak 1 ay sonra oynayabilecek seviyeye geleceği öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#İrfan Can Kahveci