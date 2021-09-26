Fenerbahçe'de defans kurgusu değişiyor! Serdar Aziz'in yerine...

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Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’de, hafta içi oynanan GZT Giresunspor maçının 60. dakikasında sakatlanarak çıkan Serdar Aziz’den kötü haber geldi. Tecrübeli stoper, Hatayspor'la oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Sağlık ekibinin tüm çabasına rağmen ağrıları geçmeyen Serdar Aziz riske edilmeyerek kadrodan çıkartılınca bugün defans kurgusu tamamen değişecek.

KURGU DEĞİŞİYOR

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz’in yokluğunda defans kurgusu tamamen değişecek. Sarı Fenerbahçe'de, Tisserand ve Sangare’nin de sakat olması nedeniyle kadroda sağ stoper oynayacak oyuncu bulunmuyor.

JOKER MİN-JAE KİM

Serdar Aziz'den boşalan sağ stopere Güney Koreli Min-Jae Kim çekilecek. Giresun maçında Serdar Aziz oyundan çıktıktan sonra da ondan boşalan yeri dolduran Kim'in en büyük avantajı sağ ayaklı stoper olması.

Serdar Aziz'in yokluğunda Kim’in sağ stopere geçmesiyle defans kurgusunun Kim-Szalai-Novak olarak şekillenmesi en kuvvetli ihtimal olarak öne çıkıyor.

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