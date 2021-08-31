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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'ye Senegalli golcü! M’Baye Niang’ın transferi an meselesi 
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 31.08.2021 - 19:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'ye Senegalli golcü! M’Baye Niang’ın transferi an meselesi 

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Son Dakika: Fenerbahçe'ye Senegalli golcü! M’Baye Niang’ın transferi an meselesi 

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı-lacivertli kulüp, yakından ilgilendiği Senegalli oyuncu M’Baye Niang için imza aşamasına geldi.

Forvet hattını güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, uzun süredir gizli yürüttüğü transfer çalışmasında sona yaklaştı.

Son olarak Rennes forması giyen M’Baye Niang’ın Fenerbahçe’nin yeni santrforu olması an meselesi.

Daha önce Milan, Torino, Ahli ve Rennes formaları giyen 26 yaşındaki M’Baye Niang’ın mevkii santrfor ancak forvet hattında sağ ve sol kanatta da etkili oluyor.

Fenerbahçe Kulübü resmi tekliflerini iletirken kiralık veya satın alma seçeneklerinde iki ihtimale de hazırlıklı. Sarı-lacivertliler bu transferi sonlandırmaya çalışırken imzaların çok yakın olduğu öğrenildi.

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