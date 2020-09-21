Son Dakika | Fenerbahçe'ye Okaka'dan kötü haber! Mümkün değil...

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İtalya Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Stefano Okaka'nın Fenerbahçe'ye transferi çıkmaza girdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Stefano Okaka alacaklarına karşılık bonservisini alıp bedelsiz geleceğini yönetime bildirmişti ancak Fenerbahçe oyuncuyla ilgilenince Udinese 4 milyon Euro talep etti.

Söz konusu haberde, 31 yaşındaki golcünün sarı lacivertli takıma transferinin mümkün olmadığı belirtildi.

Ayrıca taraflar arasındaki şimdiye dek henüz bir anlaşamaya varılmadığının altı çizildi.