Son Dakika | Fenerbahçe'ye Okaka'dan kötü haber! Mümkün değil...
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Stefano Okaka için kulübü Udinese'nin talep ettiği 4 milyon euro transferi çıkmaza soktu.
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Stefano Okaka'nın Fenerbahçe'ye transferi çıkmaza girdi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Stefano Okaka alacaklarına karşılık bonservisini alıp bedelsiz geleceğini yönetime bildirmişti ancak Fenerbahçe oyuncuyla ilgilenince Udinese 4 milyon Euro talep etti.
Söz konusu haberde, 31 yaşındaki golcünün sarı lacivertli takıma transferinin mümkün olmadığı belirtildi.
Ayrıca taraflar arasındaki şimdiye dek henüz bir anlaşamaya varılmadığının altı çizildi.
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