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Futbol
Haber Giriş: 21.09.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'ye Okaka'dan kötü haber! Mümkün değil...

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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Stefano Okaka için kulübü Udinese'nin talep ettiği 4 milyon euro transferi çıkmaza soktu.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Stefano Okaka'nın Fenerbahçe'ye transferi çıkmaza girdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Stefano Okaka alacaklarına karşılık bonservisini alıp bedelsiz geleceğini yönetime bildirmişti ancak Fenerbahçe oyuncuyla ilgilenince Udinese 4 milyon Euro talep etti.

Söz konusu haberde, 31 yaşındaki golcünün sarı lacivertli takıma transferinin mümkün olmadığı belirtildi.

Ayrıca taraflar arasındaki şimdiye dek henüz bir anlaşamaya varılmadığının altı çizildi.

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