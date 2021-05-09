Son dakika: Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu! 30 maça çıkınca...

Fenerbahçe, Ocak 2019'da 3,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Miha Zajc'ı sezon başında Genoa'ya kiralık göndermişti. İki kulüp arasındaki anlaşmada 26 yaşındaki Zajc'ın 30 resmi maça çıkması halinde Genoa'nın zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmesi yönünde bir madde bulunuyordu.

Miha Zajc, bugün Genoa'nın Sassuolo ile yaptığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 30. resmi maçına çıktı. Sloven futbolcu bu maçla birlikte 28 lig, 2 de İtalya Kupası karşılaşmasında Genoa forması giymiş oldu.

Zajc bu maçlarda 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

"ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİ 3,5 MİLYON EURO"

Fenerbahçe ile Genoa'nın Zajc için 30 maç şartlı zorunlu satın alma opsiyonu maddesiyle ilgili iki kulüpten de resmi açıklama yapılmamıştı. Sözleşmeyle ilgili çıkan haberlerde zorunlu satın alma olması halinde Genoa'nın Zajc'ın bonservisi için Fenerbahçe'ye 3,5 milyon Euro ödeyeceği belirtilmişti.

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